Алтайские полицейские раскрыли кражу скота спустя год

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Полицейские раскрыли в Третьяковском районе кражу скота, которая была совершена в марте прошлого года. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Староалейское. Весной при пересчете стада крупнорогатого скота в одном из животноводческих хозяйств была выявлена пропажа четырех быков возрастом от года до двух лет. Сумма материального ущерба была равна 150 тысячам рублей.

Полицейские по подозрению в совершении кражи задержали четверых местных жителей. Выяснилось, что один из задержанных работает скотником на ферме, откуда и были похищены быки. Согласно предварительной информации, животных похитили ночью, когда мужчина находился на смене. Быков погрузили в грузовик, который принадлежал одному из мужчин, а затем сдали скупщику мяса.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.