Алтайские полицейские возбудили дело из-за незаконной рубки берез
Своими действиями браконьер причинил ущерб на сумму свыше 170 тысяч рублей
Фото: wessextreeservices.co.uk
Алтайские полицейские возбудили дело по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере. Браконьер спилил 15 сырорастущих берез без разрешения, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что с мая по июнь 2018 года житель села Тюменцево 1983 года рождения в лесу, который расположен в трех километрах от села Мезенцево, вел заготовку березовых дров. Во время работ дополнительно к разрешенным деревьям он спилил еще 15 берез. Своими действиями он нанес ущерб лесному хозяйству свыше 170 тысяч рублей.
Правоохранители изъяли у подозреваемого бензопилу, грузовик ЗИЛ и сортименты древесины.
Сам мужчина вину не признает. Он заявил, что срубил деревья из-за невнимательности.