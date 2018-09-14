Алтайские полицейские возбудили дело из-за незаконной рубки берез

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Алтайские полицейские возбудили дело по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере. Браконьер спилил 15 сырорастущих берез без разрешения, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что с мая по июнь 2018 года житель села Тюменцево 1983 года рождения в лесу, который расположен в трех километрах от села Мезенцево, вел заготовку березовых дров. Во время работ дополнительно к разрешенным деревьям он спилил еще 15 берез. Своими действиями он нанес ущерб лесному хозяйству свыше 170 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли у подозреваемого бензопилу, грузовик ЗИЛ и сортименты древесины.

Сам мужчина вину не признает. Он заявил, что срубил деревья из-за невнимательности.