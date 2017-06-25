Алтайские полицейские задержали мужчину, ограбившего односельчанку

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Полицейские задержали в Шипуновском районе мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что в полицию обратилась жительница села Ельцовка. По словам женщины, она лишь на час вышла из дома в магазин. Тем не менее по возвращении она не обнаружила в жилье десяти килограммов сахара, переносной фонарь, куриную тушку, банку с салом, лекарства и бутылку растительного масла. Женщина подчеркнула, что следов взлома замка на входной двери не было, а все окна остались целыми.

Прибывшие на место полицейские установили, что в жилище злоумышленники проникли через окно веранды, выставив стекло из рамы. После того, как они покинули дом, стекло было поставлено на место.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался не раз судимый 32-летний местный житель. Он не стал отрицать свою вину. Похищенные продукты и лекарства стражи порядка нашли в его доме.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы. В данный момент мужчину заключили под стражу.