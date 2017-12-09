Алтайские полицейские задержали мужчину за кражу 70-литрового бойлера

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Полицейские Курьинского района раскрыли квартирную кражу. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что преступление было совершено в период с сентября по ноябрь текущего года. Неизвестные взломали входную дверь одного из частных домов села Курья, в котором никто временно не живет, и похитили оттуда 70-литровый водонагреватель и шторы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 38-летний местный житель, и задержали его.

Похищенное имущество стражи порядка нашли в доме подозреваемого и изъяли его.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.