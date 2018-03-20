Алтайские полицейские защищают сослуживца, насмерть сбившего женщину

По утверждению правоохранителей, пострадавшую ранее переехал другой автомобиль, скрывшийся с места ДТП

20 марта 2018, 17:09, Артем Кузнецов

Большой резонанс вызвало случившееся на прошлой неделе дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника ГИБДД, который находился за рулем служебного Mercedes-Benz и наехал на 29-летнюю жительницу Усть-Канского района, которая чуть позже умерла от полученных травм.

Полицейский на Алтае насмерть переехал женщину, лежавшую на проезжей части

Полицейский на Алтае насмерть переехал женщину, лежавшую на проезжей части

По предварительным данным, 14 марта около 19:50 сотрудник полиции, двигаясь на служебном автомобиле Mercedes-Benz, около дома № 49 по улице Алтайская в селе Майма совершил наезд на 29-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. Потерпевшая скончалась в автомобиле прибывшей бригады скорой помощи. Установлено, что сотрудник ГИБДД был трезв и находился на службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, и до ее окончания в правоохранительных органах информацию официально давать не будут. В то же время портал "Новости Горного Алтая" со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств утверждает, что многие комментаторы в соцсетях несправедливы и преждевременно обвиняют в случившемся полицейского.

По версии его сослуживцев, женщину сбил джип темного цвета, который скрылся с места происшествия. "Женщина уже лежала на проезжей части, она была травмирована, наш коллега не виноват в случившейся трагедии. Он не стал трусливо уезжать с места, а после наезда остановился, вышел, вызвал скорую помощь", — говорит собеседник.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам 8 (38844) 22-0-70; 8 (913) 999-90-72 или по адресу: с. Майма, ул. Механизаторов, дом 6, корпус 2.

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