Алтайские полицейские завоевали "серебро" по двоеборью на Чемпионате МВД РФ

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Сборная команда полицейских Главного управления МВД России по Алтайскому краю заняла 2 общекомандное место в Чемпионате МВД России по служебному двоеборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Соревнования состоялись накануне в городе Сыктывкаре. В программу соревнований входили лыжные гонки классическим и свободным стилем на дистанции 15 километров у мужчин, 5 километров у женщин, а также комбинированная лыжная эстафета. В том числе, в программу соревнований входило и выполнение упражнений по стрельбе из табельного оружия.

В соревнованиях приняло участие 446 сотрудников из 48 команд территориальных органов внутренних дел МВД России. Участие в чемпионатах приняли 2 заслуженных мастера спорта, 24 мастера спорта России международного класса, 114 мастеров спорта России.

По итогам проведенных соревнований сборная команда Главного управления МВД России по Алтайскому краю в Чемпионате МВД России по служебному двоеборью заняла почетное 2 общекомандное место. В Чемпионате МВД России по лыжным гонкам – 8 место.

В личном первенстве полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России "Заринский" прапорщик полиции Павел Щурбинов завоевал серебряную медаль в служебном двоеборье в своей возрастной группе.