Алтайские поликлиники получили 18 машин для оказания неотложной помощи

Более 11 миллионов рублей выделили из федерального бюджета на покупку машин для служб неотложный помощи в Алтайском крае. Об этом сообщает официальный сайт региона. Поликлиники уже получили 18 автомобилей из 51-го.

"Автомобили Lada 213100 и Lada Granta 219010 передали в Алейскую, Баевскую, Кытмановскую, Мамонтовскую, Советскую, Петропавловскую, Ребрихинскую, Табунскую, Тюменцевскую, Ключевскую, Косихинскую, Кулундинскую, Павловскую, Славгородскую, Тальменскую и Шипуновскую центральные районные больницы, а также в больницы села Завьялово и Локтевского района", – говорится в сообщении.

В регион поступило еще 33 машины. До конца недели их передадут в медучреждения.