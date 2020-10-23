Алтайские пожарные вывели девять человек из загоревшейся двухэтажки

Спасатели эвакуировали девять жильцов загоревшегося двухэтажного дома в Алейске ночью 23 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 00:29. По прибытии на место происшествия первое подразделение отметило плотное задымление в подъезде жилого здания на улице Строителей.

"Пожар произошел ночью, когда все жильцы дома спали. Медлить было нельзя, – рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда № 7 Алексей Злобин. – Для проведения эвакуации спасатели устанавливали трехколенную лестницу в окна квартир, расположенных на первом и втором этажах, стучали в двери, чтобы разбудить спящих людей".

После эвакуации звено газодымозащитной службы еще раз проверило квартиры, чтобы в них не осталось людей.

Пожар потушили в считанные минуты. Огнем повреждена стена подъезда. Никто не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты.