Алтайские предприниматели получат льготное финансирование более чем на 37 млн рублей

Экспертная комиссия Алтайского фонда финансирования предпринимательства за неделю одобрила 19 заявок от бизнесменов края. Они получат от властей региона льготное финансирование на сумму 37,269 млн рублей, сообщает правительство края.

Семь заявок поступило от самозанятых, шесть – от предпринимателей, чей бизнес пострадал от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Помощь получат бизнес-проекты из Славгорода, Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Заринска, Рубцовска, а также из Романовского, Завьяловского, Залесовского, Благовещенского, Угловского и Тальменского районах.

За 12 лет деятельности региональный фонд предоставил 5334 микрозайма на сумму более 5 миллиардов рублей. Его филиалы работают в 10 районах и городах Алтайского края. Капитализация фонда составляет 1,137 млрд рублей.

Ранее начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев заявил, что, несмотря на экономические проблемы, малый и средний бизнес Алтайского края продолжает развиваться. Чиновник отметил, что увеличение субъектов МСП и их финансовых результатов наблюдается даже по сравнению с "доковидным" 2019 годом.