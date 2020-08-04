Алтайские предприятия из пострадавших сфер получают господдержку

Из 79 297 субъектов малого и среднего бизнеса в Алтайском крае 5500 предпринимателей еще не возобновили работу, сообщает официальный сайт региона. Остановлена работа в областях спорта, отдыха и развлечений, дополнительного образования детей и взрослых, стоматологии, розничной торговли в неспециализированных магазинах, деятельность бань, душевых и других объектов.

Для предпринимателей действуют меры государственной поддержки – отсрочки по налогам и кредитам, прямые субсидии и льготные кредиты. Отмечается, что в регионе за займами под 2% обратились 4110 субъектов, а общая сумма выданных средств составила 8123,6 миллиона рублей. 990 предпринимателей воспользовались беспроцентными кредитами и почти 1000 бизнесменов оформили отсрочку.

"С начала года предприниматели края привлекли льготные заемные средства в Алтайском фонде микрозаймов на сумму почти 500 миллионов рублей. Объем предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса финансовых поручительств составил 283,7 миллиона рублей, что позволило им привлечь 945,3 миллиона рублей в виде кредитов", – говорится в сообщении.