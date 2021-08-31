Алтайские прокуроры вынесли более 150 представлений из-за неготовности объектов ЖКХ
Уведомления получили и главы муниципалитетов
В прокуратуре Алтайского края обсудили готовность объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокурорами внесено 154 представления, в пяти случаях применено судебное понуждение в целях приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние. Главам муниципалитетов, руководителям хозяйствующих субъектов объявлено 69 предостережений", – сказано в сообщении.
Отмечается, что существенную угрозу стабильности функционирования объектов ТЭК и ЖКХ создаёт высокий уровень долга за коммунальные услуги (5,2 млрд руб.).
В связи с ненадлежащим выполнением мероприятий по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону прокурор края объявил предостережения главам города Яровое, Мамонтовского и Заринского районов.
Прокуратура организует контроль реализации мер по укреплению законности и правопорядка в жилищно-коммунальной сфере.