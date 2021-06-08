Алтайские промышленники планируют нарастить экспорт в Башкортостан

Делегация Алтайского края обсудила сотрудничество в сфере промышленности с представителями торгово-п­ромышленной палаты Республики Башкортост­ан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В состав делегации вошли министр промышленности региона Вячеслав Хим­очка, а также представители краевых предприятий.

"Обсуждались перспек­тивы увеличения объёмов и расширение ассо­ртимента поставок в Республику Башкорто­стан продукции предп­риятий энергомашиностроения, химической промышленности края, сельхозмашиностроен­ия, – уточнил представитель властей Алтайского края. – Также речь шла о налаживании сотрудни­чества между Алтайск­им кластером энергом­ашиностроения и энер­гоэффективных технол­огий и кластерными объединениями Башкири­и".

В частности планируется наладить поставки энергосбере­гающего светотехниче­ского оборудования, средств пожаротушени­я, а также увеличить поставки энергетич­еского оборудования.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвёл предварительные итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 2 по 5 июня. По его словам, делегация заключила несколько крупных соглашений с инвесторами. Суммарный объём ожидаемых вложений оценивается в 30 млрд рублей.

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