Алтайские промышленники планируют нарастить экспорт в Башкортостан
Делегация региона обсудила сотрудничество
Делегация Алтайского края обсудила сотрудничество в сфере промышленности с представителями торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В состав делегации вошли министр промышленности региона Вячеслав Химочка, а также представители краевых предприятий.
"Обсуждались перспективы увеличения объёмов и расширение ассортимента поставок в Республику Башкортостан продукции предприятий энергомашиностроения, химической промышленности края, сельхозмашиностроения, – уточнил представитель властей Алтайского края. – Также речь шла о налаживании сотрудничества между Алтайским кластером энергомашиностроения и энергоэффективных технологий и кластерными объединениями Башкирии".
В частности планируется наладить поставки энергосберегающего светотехнического оборудования, средств пожаротушения, а также увеличить поставки энергетического оборудования.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подвёл предварительные итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 2 по 5 июня. По его словам, делегация заключила несколько крупных соглашений с инвесторами. Суммарный объём ожидаемых вложений оценивается в 30 млрд рублей.