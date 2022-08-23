Алтайские промышленники проходят обучение по программе экспортного роста

Предприятия Алтайского края проходят обучение по программе «Акселератор экспортного роста». Новый поток стартовал 17 августа.

Цель «Акселератора» — помочь участникам освоить новые рынки сбыта и расширить географию продаж. Программу организует Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром.

«В условиях текущей непростой внешнеполитической ситуации, когда многие традиционные рынки сбыта оказались недоступны для российских компаний, нельзя забывать о других направлениях: Азия, Африка. Компетенции, полученные специалистами по итогам программы, несомненно, будут полезны для развития внешнеэкономической деятельности компании. Сегодня мы видим ряд стран, готовых сотрудничать в направлении экспорта продукции», — сказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Программа состоит из трёх модулей, которые вместе составляют алгоритм выхода на новые рынки. С 2019 года в неё вошли представители 12 алтайских предприятий — участников нацпроекта, в том числе ООО «Павловский ДОК», ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» и другие.

Обучение проходит в онлайн-формате каждые два месяца. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Добавим, что сейчас в регионе более 70 предприятий являются участниками нацпроекта «Производительность труда». Вместе с поддержкой по системным мерам они получают адресное сопровождение экспертов Федерального или Регионального центра компетенций по оптимизации продуктовых потоков. Как показывают результаты, среднее снижение времени протекания процессов составляет 40%, снижение незавершённого производства — 30%, а выработка увеличивается на 81%.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.