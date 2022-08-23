Алтайские промышленники проходят обучение по программе экспортного роста
Для участников проекта «Производительность труда» это бесплатно
Предприятия Алтайского края проходят обучение по программе «Акселератор экспортного роста». Новый поток стартовал 17 августа.
Цель «Акселератора» — помочь участникам освоить новые рынки сбыта и расширить географию продаж. Программу организует Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром.
«В условиях текущей непростой внешнеполитической ситуации, когда многие традиционные рынки сбыта оказались недоступны для российских компаний, нельзя забывать о других направлениях: Азия, Африка. Компетенции, полученные специалистами по итогам программы, несомненно, будут полезны для развития внешнеэкономической деятельности компании. Сегодня мы видим ряд стран, готовых сотрудничать в направлении экспорта продукции», — сказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.
Программа состоит из трёх модулей, которые вместе составляют алгоритм выхода на новые рынки. С 2019 года в неё вошли представители 12 алтайских предприятий — участников нацпроекта, в том числе ООО «Павловский ДОК», ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» и другие.
Обучение проходит в онлайн-формате каждые два месяца. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Добавим, что сейчас в регионе более 70 предприятий являются участниками нацпроекта «Производительность труда». Вместе с поддержкой по системным мерам они получают адресное сопровождение экспертов Федерального или Регионального центра компетенций по оптимизации продуктовых потоков. Как показывают результаты, среднее снижение времени протекания процессов составляет 40%, снижение незавершённого производства — 30%, а выработка увеличивается на 81%.
Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.