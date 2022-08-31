Алтайские сельхозпредприятия обменялись опытом в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Участники проекта «Производительность труда» встретились на площадке ООО «Агро-Сибирь», чтобы обменяться опытом. Мероприятие посетили представители «Агрофирма Гудвилл», ООО «Бурановское» и ООО «Чарышское».

На встрече о возможностях нацпроекта и мерах государственной поддержки рассказал Сергей Кореннов, замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики.

Директор ООО «Агро-Сибирь» Владимир Шитц обозначил роль проекта в развитии хозяйства и поделился своим опытом его реализации. Руководитель проектного офиса предприятия Надежда Старыгина презентовала результаты пилотного проекта «Оптимизация потока по производству молока», а также рассказала о выявленных проблемах и способах их решения. Гостям также продемонстрировали работу инфоцентра.

При проведении экскурсии по ферме участники мероприятия оценивали эффективность внедрённых инструментов и методов бережливого производства. Они увидели организацию рабочих мест по системе 5С в комнате слесарей, адресное хранение препаратов в ветеринарной аптеке, укомплектованные рабочие тележки для операторов, организацию мест хранения уборочных инструментов и другие кейсы.

Гости убедились в эффективности бережливых технологий, которые встроились в работу фермы и распространились на другие отделения хозяйства. Итоги встречи подвели в формате обратной связи участников.

«Благодарим за организацию обмена опытом, за позитив на старте работы по проекту. Есть на кого равняться», — отметила директор по экономике и развитию животноводства ООО «Агрофирма Гудвилл» Ольга Бабинец.

Работу по улучшениям на предприятиях будут контролировать эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Отметим, что сейчас в национальном проекте «Производительность труда» повышают эффективность процесса производства сырого молока 42 предприятия в 27 субъектах России, из них четыре организации — в Алтайском крае.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте «Производительность.рф», а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.