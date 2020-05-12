Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками

Глава Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании рассказала о вопросах, которые курирует ведомство. В частности, о поддержке граждан из социально незащищенных категорий семей, пишет официальный сайт Алтайского края.

По ее словам, в данный момент в штатном режиме проводится обеспечение жителей региона средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

"С 12 мая на территории региона введен масочный режим, который носит уже не рекомендательный, а обязательный характер. В связи с этим организована работа по обеспечению масками семей, воспитывающих шестерых и более детей из-за риска распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитетов", – отметили в правительстве.

Также организована выдача материальной помощи семьям, воспитывающим девятерых и более детей. Таких семей в крае 47.