Алтайские школы для детей с ограниченными возможностями получат 42 млн рублей

Школы Алтайского края, где занимаются дети с ограниченными возможностями, получат на развитие 42 млн в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Минздрав.

"В 2019 году в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" 10 школам, работающим исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, выделено более 42 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов на улучшение материально-технической базы", – уточнили в правительстве.

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Большая часть средств будет направлена на модернизацию оборудования мастерских по предпрофессиональной подготовке и создание нового профиля по предмету "Технология". Часть суммы пойдет на обучение детей пользованию бытовыми приборами для дома и участка, сантехникой, навыкам младшего медицинского персонала.

Такая необходимость возникла в связи со "значительным ежегодным приростом числа детей со сложной структурой дефекта, различной степенью умственной отсталости и расстройством аутистического спектра".

Ранее за счет средств бюджета такие учреждения оснастили коррекционно-развивающим оборудованием, комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья.