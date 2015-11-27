Алтайские спасатели эвакуировали 50 пассажиров из "горящего" поезда
В Алтайском крае прошли учения по ликвидации ЧС на железной дороге. Учения пришли на перегоне Шпагино-Укладочный.
Учения по ликвидации ЧС прошли в четверг, 26 ноября, на перегоне Шпагино-Укладочн
Согласно легенде, восемь вагонов с горючими материалами сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на землю, два из которых повредились. Через пару минут по тому же пути следовал пассажирский поезд "Новокузнецк-Биш
Между тем в огне в пассажирском поезде оказались 50 пассажиров и локомотивная бригада. Сотрудники спасательных служб незамедлительно эвакуировали пострадавших из горящего состава. Транспортные полицейские осуществили оцепление района, чтобы провести работы по ликвидации последствий ЧС.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по Сибири
В учении были задействованы специальные службы Алтайского филиала ОАО "Российские железные дороги", сотрудники Барнаульского отряда ВОХР, ОМВД по городу Новоалтайску, МЧС России по Алтайскому краю.
На завершающем этапе к месту ЧС прибыл аварийно-восстан
В итоге все последствия аварии были устранены, а поставленные задачи выполнены.