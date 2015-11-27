Алтайские спасатели эвакуировали 50 пассажиров из "горящего" поезда

В Алтайском крае прошли учения по ликвидации ЧС на железной дороге. Учения пришли на перегоне Шпагино-Укладочный.

27 ноября 2015, 10:17

Учения по ликвидации ЧС прошли в четверг, 26 ноября, на перегоне Шпагино-Укладочный. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибири.



Согласно легенде,  восемь вагонов с горючими материалами сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на землю, два из которых повредились.  Через пару минут по тому же пути следовал пассажирский поезд "Новокузнецк-Бишкек", который столкнулся с сошедшими вагонами. От столкновения загорелись  локомотив и цистерны с нефтью. 




Между тем в огне в пассажирском поезде оказались 50 пассажиров и локомотивная бригада. Сотрудники спасательных служб незамедлительно эвакуировали пострадавших из горящего состава. Транспортные полицейские осуществили оцепление района, чтобы провести работы по ликвидации последствий ЧС.


Фото: пресс-служба УТ МВД России по Сибири

В учении были задействованы специальные службы Алтайского филиала ОАО "Российские железные дороги", сотрудники Барнаульского отряда ВОХР, ОМВД по городу Новоалтайску, МЧС России по Алтайскому краю.

На завершающем этапе к месту ЧС прибыл аварийно-восстановительный поезд для поднятия сошедших вагонов и восстановления железнодорожного сообщения.

В итоге все последствия аварии были устранены, а поставленные задачи выполнены. 

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