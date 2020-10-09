Алтайские спасатели на руках вынесли путешественника, который получил травму на горе
Пострадавшего мужчину удалось передать медикам лишь спустя сутки
Сотрудники ГУ МЧС по Республике Алтай успешно завершили спасательную операцию на горе Синюха в Турочакском районе. Она длилась целые сутки.
Вечером 7 октября диспетчеру службы 112 позвонила женщина и рассказала, что ее спутник получил травму во время похода. Предположительно, это перелом ноги, поэтому самостоятельно пострадавший передвигаться не может. Спасатели отправились на место на вертолете "Авиалесоохраны", однако приземлиться в районе инцидента оказалось негде. Сотрудников МЧС высадили за несколько километров от местонахождения туристов, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В пути спасателям пришлось устраивать ночлег. На следующий день специалисты добрались до пострадавшего и его спутницы. Мужчину уложили на носилки и несли в течение шести часов через таежную, болотистую местность. Навстречу спасателям выдвинулись пожарные, которые помогли в транспортировке. Далее на помощь пришли местные жители на тракторе, которые и доставили пострадавшего в село Каначак, где уже ждала бригада скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу села Турочак, где он оказался к вечеру 8 октября.