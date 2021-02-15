Алтайские спасатели облетели горы, чтобы оценить мощь предстоящего паводка

Сотрудники МЧС Алтайского края начали подготовку к наступлению паводкоопасного периода – с помощью вертолета они промониторили территории Змеиногорского и Чарышского районов, чтобы оценить запасы снега в горах.

Как пишет пресс-центр ведомства, вместе со спасателями изучали обстановку специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.

"Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком", – заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Новиков.

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Как отмечают специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, за последние годы на территории края реализовывались несколько контрастных сценариев, а стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют высоту первой волны половодья, нарушались. При этом каждый год имеет свою специфику.

Сейчас контроль за обстановкой осуществляют и оперативные группы пожарно-спасательных частей края, а оперативная смена Центра управления в кризисных ситуациях в круглосуточном режиме ведет сбор и анализ информации.