Алтайские спасатели облетели горы, чтобы оценить мощь предстоящего паводка

По словам специалистов, ситуация с половодьем в регионе каждый год имеет свою специфику

15 февраля 2021, 14:27, Никита Бородкин

Сотрудники МЧС Алтайского края начали подготовку к наступлению паводкоопасного периода – с помощью вертолета они промониторили территории Змеиногорского и Чарышского районов, чтобы оценить запасы снега в горах.

Как пишет пресс-центр ведомства, вместе со спасателями изучали обстановку специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.

"Полученные данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в регионе, а также проводимый комплекс превентивных мероприятий по защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного характера обусловленных паводком", – заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Новиков.

Красивые фото замерзшего Телецкого озера сделали на Алтае

Красивые фото замерзшего Телецкого озера сделали на Алтае

Как отмечают специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, за последние годы на территории края реализовывались несколько контрастных сценариев, а стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют высоту первой волны половодья, нарушались. При этом каждый год имеет свою специфику.

Сейчас контроль за обстановкой осуществляют и оперативные группы пожарно-спасательных частей края, а оперативная смена Центра управления в кризисных ситуациях в круглосуточном режиме ведет сбор и анализ информации.

Комментарии
    Новости партнеров