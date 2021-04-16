Алтайские спасатели за полдня потушили 27 пожаров в природной зоне

Оперативная группа 16 апреля провела рейд на территории города Новоалтайска с целью предупреждения пожаров. Одного человека оштрафовали за сжигание травы в черте населённого пункта, рассказали в МЧС.

"Только сегодня, 16 апреля, с начала суток до 15:00 на территории края потушено 27 пожаров (в том числе 13 – трава, 6 – мусор). По данным космического мониторинга обнаружена 31 термоточка, идёт их проверка", – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В ходе работы местным жителям раздали памятки по безопасному обращению с огнём. Людям ещё раз напомнили, что жечь сухую траву нельзя, так как это может привести к пожарам.

Ранее сообщалось, что пожарные фиксируют возгорания на контейнерных площадках в барнаульских многоэтажках. По мнению специалистов, проблему усугубляет неосторожное обращение с огнём. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной возгорания становятся незатушенные окурки и целенаправленные поджоги мусора.