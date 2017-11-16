Алтайские справедливороссы требуют повысить выплаты на школьное питание

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" предлагает в два раза поднять краевую часть компенсации на питание школьников в Алтайском крае.

По словам депутата Алтайского Заксобрания, руководителя исполкома партии "СР" в регионе Владислава Вакаева, в крае выплаты на питание школьников не повышались с 2012 года и составляют 4 рубля 85 копеек в день на одного школьника. Доплата полагается только тем семьям, которые получают детское пособие, то есть признанные нуждающимися в поддержке. Формально доплата является функцией муниципалитетов – именно в их ведении находится школьное образование. Однако муниципальные бюджеты всегда небогаты. А потому партия предлагает принять меры именно на краевом уровне.

"Реальные затраты на питание составляют в сельской местности от 15 до 42 рублей в день, а в городах – от 35 до 65 рублей в день. Предполагается, что остальное должны доплачивать родители, а также муниципалитеты. Но последние в большинстве своем крайне бедны и не могут себе позволить доплату", - рассказал Вакаев.

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По информации справедливороссов, из муниципальных бюджетов поддержку получают не более 25% нуждающихся детей. При этом она варьируется от 20 рублей в Барнауле до 10 рублей в Алейском районе.

"Многих детей в крае кормят только за счет тех средств, которые дает край, то есть на 4,85 рубля в день! Этого в лучшем случае хватает только на булочку и чай. Эти дети и так находятся в трудном положении, вряд ли они получают качественное питание дома, а мы не даем им возможности нормально покушать хотя бы в школе. В каждой сельской школе есть от одного до нескольких десятков таких детей. Выходит, что несколько тысяч школьников аграрного Алтая, имеющего статус житницы Сибири, элементарно недоедают", – подчеркнул Вакаев.

Лидер алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев сообщил, что партия также поручит районным депутатам-справедливороссам провести работу с местными властями на предмет введения или повышения муниципальной доплаты на питание.

Напомним, "Справедливая Россия" имеет партийный проект "Школьные столовые под депутатский контроль!".