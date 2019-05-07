Алтайские справедливороссы восстановили памятник участнику ВОВ

Представители партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае восстановили памятник участнику Великой Отечественной войны Ивану Войнову. Подробности сообщает пресс-служба партии.

В канун праздника Победы, 4 мая 2019 года, в селе Вершинино Троицкого района после реконструкции был открыт памятник ветерану ВОВ Ивану Войнову. Восстановление прошло при поддержке лидера алтайских справедливороссов, депутата Госдумы Александра Терентьева и инициативе местного эсера Сергея Мезенцева.

"Мы с супругой Ларисой Михайловной взяли за правило, на добровольных началах восстанавливать могилы участников Великой Отечественной войны, у которых не осталось родственников. В этом случае мы обратились за помощью сначала в военкомат, но там оставили нашу просьбу без внимания. Сельсовет так же, по объективным материальным причинам, не смог помочь. Когда обратились к Александру Васильевичу, он незамедлительно откликнулся на нашу просьбу", – рассказал Сергей Мезенцев.

Обращение к депутату было в марте, и уже к 4 мая супруги вместе с учениками местной школы, где они работают, восстановили могилу героя-земляка.

Сергей Мезенцев от лица земляков выразил Александру Терентьеву и его команде огромную благодарность за помощь в этом благородном деле.

Иван Павлович Войнов родился 9 мая 1926 года в селе Вершинино Троицкого района. В 1943 году его призвали на фронт. Он прошел всю войну, дважды был ранен. Домой вернулся в 1949 году. Умер 6 мая 1978 года, похоронен 9 мая.