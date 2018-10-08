Алтайские власти пояснили, кому купят новые автомобили за 42 миллиона

60 новых автомобилей, которые будут закуплены за 42 миллиона рублей, достанутся сельским поселениям муниципальных образований Алтайского края. Средства будут выделены из краевого бюджета, сообщили в правительстве региона.

Как ранее стало известно, аукцион был объявлен 5 октября, официальным заказчиком выступает КГБУ "Автохозяйство № 1". Как указано в техническом задании, бюджетному учреждению требуются автомобили вместимостью от девяти пассажиров с приводом 4х4. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 октября 2018 года. Сами торги пройдут 29 октября в электронной форме. Автомобили должны быть доставлены владельцам уже 15 декабря. Отметим, что таким образом каждому району Алтайского края будет куплено по одному автомобилю. Скорее всего, речь идет о модели "УАЗ-452", именуемых в народе "Буханкой".