Алтайские волейболистки обыграли читинскую "Забайкалку"

Волейболистки "Алтай-АГАУ" выиграли в Иркутске. Там продолжается четвертый тур высшей лиги "Б" женского чемпионата России.

Сегодня барнаульские волейболистки обыграли читинскую "Забайкалку" со счетом 3:1. Алтайские девушки уступили в первой партии, однако затем выиграли три сета подряд и праздновали общую победу.

В первой игре "Алтай-АГАУ" уступил лидеру турнира – команде "Омь-СибГУОР" из Омска с результатом 0:3. Барнаульские волейболистки занимают второе место в турнирной таблице.

Завтра "Алтай-АГАУ" встречается с "Олимпом" из Новосибирской области.