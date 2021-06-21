Алтайские врачи оценили состояние детей из попавшей под поезд машины

Детей, находившихся в машине во время смертельной аварии на ж/д переезде в Зональном районе, осмотрели врачи травмпункта Центральной городской больницы Бийска. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"Дети осмотрены хирургом, травматологом, нейрохирургом, – уточнили в ведомстве. – Переломов нет, повреждения внутренних органов также не выявлено, ушибы и острая реакция на стресс. В госпитализации не нуждались".

Их забрал из медучреждения дедушка. За здоровьем малолетних пациентов продолжает наблюдать педиатр в амбулаторном режиме.

Напомним, авария с участием грузового поезда произошла 20 июня в 15:50 на участке Зональный – Чемровка. По предварительным данным, автомобиль выехал на ж/д переезд вопреки запрещающему сигналу. В ДТП погибли муж и жена, которые сидели в машине.