Алтайских экс-полицейских будут судить за помощь в отмывании 520 млн рублей

В Барнауле завершено расследование в отношении участников преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

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"В 2014 году предприниматель в городе Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек", – рассказали в ведомстве.

В эту группу также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С 2014 по 2016 год было отмыто более 520 млн рублей. За это выплачивалось вознаграждение в размере от 3 до 7%. Всего доход группы составил более 25 млн рублей.

Организатор группы в июне 2019 года приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на три года. Остальные участники своей вины не признали. Замначальника ОЭБ отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки. Оперуполномоченный был уволен по отрицательным мотивам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина отстраненного сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.