Алтайских специалистов разных направлений будут готовить к цифровой экономике

Заседание рабочей группы по реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" проектного офиса Минсвязи Алтайского края состоялось 26 декабря 2019 года в опорном Алтайском государственном университете. В ходе совещания между АлтГУ и министерством был заключен договор о сотрудничестве.

Встреча прошла под председательством министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова и ректора Алтайского государственного университета Сергея Бочарова. В совещании также приняли участие начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Сергей Долгуй, директор ООО "1С-Галэкс" Елена Акулова, генеральный директор ООО "Энтерра софт" Дмитрий Старостенков, представители руководств вузов Барнаула и профильных управлений департаментов правительства Алтайского края.

Открывая заседание рабочей группы, министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил, что сегодня большое внимание уделяется цифровым компетенциям, которые должны быть у каждого специалиста широкого профиля – будь то строители, энергетики, юристы, экономисты и так далее.

"Деятельность органов власти, управления, социальной сферы нельзя представить без цифровых компетенций, т.е. без обращения к информационным системам, информационным сервисам, цифровому взаимодействию, – продолжил Евгений Зрюмов. – Если профессиональные кадры будут лишены таких компетенций, то мы не выполним задачи, стоящие перед страной. Комплексная подготовка кадров для экономики Алтайского края – приоритетная для нас задача. Благодарю Алтайский госуниверситет за то, что он возглавил эту работу и приглашаю к участию все наше академическое сообщество, без которого эффективно решить эту задачу невозможно".

Министр обратил внимание на то, что сейчас существует множество финансируемых программ и грантов, поддерживающих мероприятия по развитию цифровых компетенций, и учебные заведения региона, не только вузы, но и колледжи должны активно принять участие в этой деятельности.

Важным моментом заседания рабочей группы стало подписание договора о сотрудничестве между опорным Алтайским государственным университетом и Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. Стороны договорились о совместной подготовке и переподготовке кадров с высшим, средним профессиональным и послевузовским образованием в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к специалистам в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Также большое внимание уделено участию сотрудников министерства в учебном процессе, работе государственных аттестационных и экзаменационных комиссий, распространению информации по представляющим взаимный интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим материалам.

Кроме того, договор предусматривает разработку образовательных программ, направленных на получение учащимися компетенций цифровой экономики, участие сотрудников АлтГУ и министерства в общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров, комментируя процедуру подписания договора, подчеркнул, что национальные проекты находятся на первой стадии реализации и ставят много очень ответственных задач, которые должны реализовываться совместными согласованными усилиями.

"Перед АлтГУ стоит задача развития цифрового университета, – отметил Сергей Бочаров. – В стране реализуются проекты, непосредственно связанные с цифровой платформой, такие как "Поступи в вуз онлайн!"; проекты, связанные с введением цифрового паспорта для населения, и другие. Благодарю Министерство цифрового развития и связи Алтайского края за предложение о сотрудничестве. Мы готовы к серьезной совместной работе и реализации ответственных проектов!".

Далее Евгений Зрюмов выступил с докладом о целях, задачах и показателях эффективности федерального и регионального проектов "Кадры для цифровой экономики" и результатах реализации проекта в 2019 году.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров рассказал о деятельности университета в рамках реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

В частности, университет ведет работу по нескольким профильным программам дополнительного профессионального образования. Кроме того, в АлтГУ функционируют "Яндекс-Лицей" и "Cisco-Академия", позволяющая готовить как узких специалистов в области сетевых технологий, так и повышать уровень сетевой грамотности широкого круга пользователей. Прорабатывается вопрос о продлении работы академии Microsoft.

АлтГУ успешно внедряет в практику вузов региона систему цифрового портфолио LevelPride. Опорный вуз внимательно следит за последними трендами в области цифровизации. Так, недавно делегация АлтГУ приняла участие в работе интенсива "Зимний остров", организованного в декабре "Платформой НТИ" и университетом "20.35".

В заключение совещания участники обсудили проектный план реализации соглашения между АлтГУ, Минсвязи региона и ООО "1С".

Напомним, приказом Министерства цифрового развития и связи Алтайского края в целях реализации в регионе национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с указом губернатора Алтайского края от 12.03.2019 №39 "О проектной деятельности в Алтайском крае" в регионе создан проектный офис Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. В состав офиса вошли несколько рабочих групп, ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавляет группу по реализации регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".