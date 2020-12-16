Алтайским больницам подарили почти полмиллиона масок
Медучреждения возобновили оказание плановой медицинской помощи
Активисты Общероссийского народного фронта передали 483 тысячи защитных масок больницам, которые возобновили оказание плановой медицинской помощи.
Как сообщает пресс-служба реготделения ОНФ, средства защиты собрали в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Машину с медицинскими масками разгрузили на территории барнаульской больницы № 5.
"Сейчас важно сохранить достигнутый результат в борьбе с пандемией, поэтому использование средств индивидуальной защиты не теряет своей актуальности, – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. – Из городской больницы № 5 защитные маски отправятся в те больницы и поликлиники, где в них нуждаются больше всего".
Ранее amic.ru писал, что мобильные бригады привозят пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Доставкой необходимого занимаются и волонтеры, участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Только за два последних месяца они выполнили заявки 320 пенсионеров.