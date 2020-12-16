Алтайским больницам подарили почти полмиллиона масок

Активисты Общероссийского народного фронта передали 483 тысячи защитных масок больницам, которые возобновили оказание плановой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба реготделения ОНФ, средства защиты собрали в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Машину с медицинскими масками разгрузили на территории барнаульской больницы № 5.

"Сейчас важно сохранить достигнутый результат в борьбе с пандемией, поэтому использование средств индивидуальной защиты не теряет своей актуальности, – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. – Из городской больницы № 5 защитные маски отправятся в те больницы и поликлиники, где в них нуждаются больше всего".

Ранее amic.ru писал, что мобильные бригады привозят пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Доставкой необходимого занимаются и волонтеры, участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Только за два последних месяца они выполнили заявки 320 пенсионеров.