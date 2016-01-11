Алтайским ветеранам на улучшение жилищных условий выделили 286,9 млн рублей

На улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в Алтайском крае в 2016 году планируют потратить 286,9 млн рублей. Деньги региону выделили из федерального бюджета.

Этой суммы хватит более чем 250 ветеранам. На 30 декабря в общекраевом списке ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 348 человек, сообщает официальный сайт краевой администрации.

Всего с 2009 по 2015 год жильем в регионе обеспечили 7 648 ветеранов. Площадь приобретенных помещений превышает 333,7 тыс. квадратных метров, а потратили на это 7 млрд 125 млн 400 тыс. рублей.