Алтайский агрокомплекс научится бережливому молочному производству

На сельхозпредприятии ООО «Бурановское» прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда». В мероприятии участвовали руководители предприятия, участники рабочей группы и сотрудники производства, а также представители районной администрации, Минэкономразвития и Регионального центра компетенций.

Предприятие играет большую роль в жизни района. А потому и уникальный опыт бережливого производства, адаптированного под процессы сельхозотрасли, очень важен. Об этом заявили первый заместитель главы администрации Усть-Калманского района Виктор Еремин и председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Лопатка.

Компания намерена добиться поставленных целей и задач. Проект важен не только для хозяйства в целом, но и для каждого сотрудника, подчеркнул директор Сергей Бродников.

«Бурановское» — не первое предприятие — участник нацпроекта в регионе. О лучших практиках Алтайского края и страны рассказала эксперт РЦК Елена Моргуль. Она также обозначила порядок и особенности внедрения инструментов бережливого производства.

Следующие три месяца рабочая группа под руководством экспертов РЦК будет разрабатывать и внедрять решения по оптимизации производства сырого молока. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование полученных знаний и навыков на другие отделы предприятия.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»