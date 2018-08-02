Алтайский архитектурно-строительный колледж отремонтируют за 57 млн руб.

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Более 57 млн рублей выделено на ремонт и оснащение Алтайского архитектурно-строительного колледжа в Барнауле, сообщают в региональном министерстве образования и науки.

42 миллиона рублей будет потрачено на капитальный ремонт, около 12 миллионов направлено на оснащение оборудованием, почти 2 миллиона – на обеспечение пожарной безопасности и энергосбережение, а также более 1 миллиона – на приобретение учебной литературы.

Кроме того, до 1 сентября будет проведен капитальный ремонт общежития, учебного корпуса и центральной лестничной клетки. Будут отремонтированы системы отопления и водоснабжения, кровля, фасад, будут вестись внутренние отделочные работы.

Средства на ремонт и оснащение колледжа выделены в рамках подготовки к новому учебному году.

