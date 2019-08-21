Алтайский депутат подключит "все ведомства" против рубок сосен в поселке Ерестном

Жители барнаульского поселка Ерестного обратились к депутату алтайского Заксобрания Евгении Боровиковой с просьбой остановить бесконтрольную вырубку бора рядом с их домами, сообщили в региональном отделении ЛДПР.

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Прочее "Уберите лапы": депутат Боровикова выступила против вырубки ленточного бора

"На днях на их глазах начали выпиливать большие сосны на территории недалеко от дома по адресу Змеиногорский тракт, 83", – рассказали в партии со слов жителей поселка.

Примечательно, что на федеральной публичной кадастровой карте эта земля не отмечена как частная собственность. Большинство деревьев не нанесено на топографический план.

"Сегодня я подключу следственный комитет, прокуратуру и полицию. И это не первое обращение жителей поселка в ЛДПР с жалобой на незаконные рубки леса", – ответила Боровикова на жалобу.

Партия планирует провести массовый пикет под лозунгами "Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!", "Руки прочь от ленточного бора!", "Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!".

24 августа 2018 года Боровикова также выступила против уничтожения части ленточного бора в Барнауле.