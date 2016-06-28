Алтайский депутат предложил лишать мандата в АКЗС за прогулы

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Депутат Алтайского Заксобрания, член фракции ЛДПР Андрей Щукин разработал поправки в краевой закон о статусе депутата АКЗС, по которым депутатские прогулы караются лишением мандата. Вопрос включен в повестку сессии 30 июня.

"По закону краевой депутат обязан посещать сессии, участвовать в работе фракций, постоянных комитетов и комиссий, выполнять их поручения. Уважительные причины для отсутствия — отпуск, командировка, заболевание депутата, тяжелое состояние здоровья, смерть его близких родственников. При этом систематические прогулы наказываются только порицанием. Считаю, что этого недостаточно – статус слишком высок. Пора поднимать уровень ответственности наших "слуг народа", – цитирует Щукина пресс-служба ЛДПР.

Пока же единственной мерой ответственности за систематическое невыполнение обязанностей является принятие АКЗС "решения о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязанностей депутата и объявлении ему порицания".

Андрей Щукин, и это указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагает установить еще одно основание досрочного прекращения полномочий – лишение депутатского мандата.

Предложенные им изменения в закон "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания" будут обсуждены на июньской сессии АКЗС.

С подобной инициативой фракция выступала в 2014 году, однако тогда до принятия документ так и не дошел, отчасти потому, что не было принято подобной нормы на федеральном уровне. Теперь же депутатов-прогульщиков Госдумы можно будет лишать мандата.

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Самый редким участником сессий и других депутатский мероприятий является депутат фракции КПРФ Александр Мастинин. В последний год он находится в СИЗО, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы и присвоении (присвоение или растрата). Еще пару лет до этого он находился в розыске. И кстати, по итогам 2015 года он стал самым "доходным" депутатом АКЗС. Его годовой заработок составил 80,7 млн рублей.

За несколько лет прогулов АКЗС объявило в январе 2014 года Мастинину порицание.