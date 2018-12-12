Алтайский депутат предложил снизить ипотеку до 5% для жителей села

Депутат парламента Алтайского края, врио руководителя регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько предложил снизить ипотеку до 5% для сельских специалистов. С такой инициативой он выступил на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, прошедшем в Москве 9-11 декабря.

"Сегодня в рамках подпрограммы "Ипотека" национального проекта "Жилье и городская среда" активно обсуждается снижение ипотечной ставки до 8%. Но для привлечения специалистов на село необходимо рассмотреть возможность субсидирования первоначального взноса и снижения ипотечной ставки кредитования до 5% для специалистов сельской местности", — предложил депутат.

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Прочее 600 сельских семей Алтайского края смогут получить жилье в 2019 году

Также он попросил увеличить объём федерального финансирования программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

"Несмотря на то, что государство ведёт работу над решением этой проблемы, не во всех регионах успехи одинаковы. Например, в предстоящем году в Алтайском крае 600 семей в сельской местности улучшат свои жилищные условия, что существенно превышает показатели нынешнего года (90 семей специалистов), прежде всего благодаря федеральному финансированию. Но для того, чтобы решить проблему обеспечения жильем молодежи в нужном объёме по всей стране, нужны более решительные шаги", — подчеркнул депутат.