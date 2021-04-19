Алтайский фотограф показала первое цветение маральника в 2021 году

Алтайский фотограф Светлана Казина показала цветение маральника в Горном Алтае. Серию снимков она опубликовала в своём Instagram.

"Самые первые цветы раскрылись навстречу вчерашнему солнцу, а уже сегодня попали под снег; и маральник, и прострелы, и лапчатка, и стародубка, и другие весенние цветы", – пишет Казина.

Она отметила, что для Сибири, и Алтая в частности, привычна ситуация, когда на только распустившиеся растения выпадает снег. Фотограф уверяет, что с большинством цветов ничего не случится, однако промерзание маральника грозит сокращением времени его цветения.

Напомним, что 1 мая на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь" состоится открытие традиционного весеннего праздника "Цветение маральника". Гостей ждут экскурсии к местам цветения растения и различные развлекательные мероприятия.