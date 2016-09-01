Алтайский футболист Александр Ерохин дебютировал за сборную России

Алтайский футболист, полузащитник клуба "Ростов" Александр Ерохин официально дебютировал за сборную России по футболу в матче против Турции. Национальная команда в среду, 31 августа, провела свой первый матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. На выезде россияне разошлись миром с Турцией, не забив друг другу ни одного гола.

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Спорт Товарищеский футбольный матч Россия – Турция завершился нулевой ничьей

Барнаульский футболист Александр Ерохин, который в этом сезоне играет за вице-чемпионов "Ростова", появился на поле на 55-й минуте. Он заменил полузащитника Алексея Миранчука. Для воспитанника барнаульского футбола это был дебют в сборной России.

Ерохин начал заниматься футболом, когда его увидел Геннадий Смертин — отец Алексея Смертина, он начал лично тренировать Александра. В большом футболе дебютировал в составе румынского "Шерифа". Далее провел два года в составе "Краснодара", играл за "СКА-Энергию", "Урал". В нынешнем сезоне выступает за "Ростов", с которым пробился в групповой этап Лиги чемпионов.



