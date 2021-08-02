Алтайский футболист забил два гола команде тренера сборной России

Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин, выступающий за санкт-петербургский "Зенит", помог команде Сергея Семака одержать победу в выездном матче второго тура Российской премьер-лиги с "Ростовом" и был признан лучшим игроком матча. Футбольный клуб южан возглавляет тренер сборной России Валерий Карпин.

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Ерохин вышел в стартовом составе и на 30-й минуте забил первый гол в матче, пробив головой после навеса Далера Кузяева. На 70-й минуте барнаульский футболист отдал голевую передачу, выкатив мяч под удар Венделу, который забил третий гол команде из Санкт-Петербурга.

Уже в компенсированное время Ерохин красивым обводящим ударом в ближний угол установил окончательный счёт встречи. В результате "Зенит" выиграл 4:2.

Кстати, Ерохин забил победный гол и в предыдущей игре "Зенита". Правда, тогда уроженец Барнаула вышел на замену. Чтобы отличиться, ему потребовалось всего три минуты.

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Спорт Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Александр Ерохин начал заниматься футболом в Барнауле. За свою карьеру успел поиграть в молдавском "Шерифе", ФК "Краснодар", хабаровской "СКА-Энергии", "Урале" из Екатеринбурга, "Ростове".

Напомним, Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по футболу. О принятии соответствующего решения объявили вечером 23 июля.

Контракт рассчитан до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления. При этом Карпин будет совмещать работу в национальной команде с постом главного тренера в футбольном клубе "Ростов".