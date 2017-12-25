Алтайский глава сельсовета и предприниматель незаконно валили деревья

В Алтайском крае осуждены глава Новозыряновского сельсовета Заринского района и местный предприниматель, которые были признаны виновными в незаконной рубке деревьев и их перевозке в целях сбыта, сообщает региональный СК.

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"Установлено, что на протяжении 2015 года глава сельсовета и местный предприниматель без оформления договоров и за пределами отведенных им лесосек осуществляли в защитных лесах незаконную совместную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке деревьев пород "береза" и "осина" в общем количестве более 420 штук. В дальнейшем незаконно спиленные деревья они вывозили на грузовом автотранспорте, распоряжаясь по собственному усмотрению, продавая древесину местным жителям, а также иностранной компании", - говорится в сообщении.

В результате экологического преступления Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 2,8 миллиона рублей.

В обеспечительных мерах судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 2 миллионов рублей.

Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимых виновными и назначил главе Новозыряновского сельсовета наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, предпринимателю - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края с осужденных причиненный материальный ущерб в размере более 2,8 миллиона рублей в солидарном порядке. Имущество, арестованное в ходе следствия, обращено в пользу государства в целях исполнения приговора суда.