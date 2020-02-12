Алтайский госуниверситет вошел в число 25 лучших в России

Алтайский государственный университет занял 25-е место в рейтинге UniRank. Всего в перечне 373 отечественных вуза. В глобальном рейтинге АлтГУ занял 1458-е место. Таким образом, за год университет поднялся в российском рейтинге на две позиции, в мировом – на 346.

Среди сибирских вузов АлтГУ уступил только томскому "Политеху", Томскому госуниверситету и Новосибирскому государственному университету.

Добавим, что UniRank входит в список глобальных рейтингов IREG и анализирует веб-страницы вузов по всему миру. Данные служат ориентиром для иностранных студентов и преподавателей при получении информации о степени популярности университета в интернете.