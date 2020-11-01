Алтайский конькобежец взял золото и серебро на чемпионате России
Виктору Муштакову удалось занять первое место на дистанции 1000 метров
Алтайский конькобежец Виктор Муштаков выиграл сразу две медали на чемпионате России по конькобежному спорту. Земляку удалось завоевать золото в забеге на 1000 метров и серебро на 500-метровке.
Главным соперником Муштакова стал краснодарский спортсмен Руслан Мурашов. Как пишет газета "Алтайский спорт", в первый день соревнований, которые проходили с 29 октября по 1 ноября в Коломне, Мурашову удалось занять первое место в забеге на 500 метров, показав результат 34,80 секунды. Алтайский чемпион финишировал вторым с результатом 35,16 секунды.
Во второй день соревнований на дистанции 1000 метров Муштаков взял реванш и прошел расстояние за 1 минуту 9,98 секунды. Мурашов отстал менее чем на секунду – 1 минута 10,27 секунды.