Алтайский контрактник ушёл из части в Чечне и не вернулся

В чеченской воинской части объявили в розыск солдата-контрактника из Алтайского края. Об этом сообщает сообщество "Инцидент Барнаул".

"Уроженец села Первомайское Первомайского района, проходивший военную службу по контракту в в/ч 65384, дислоцирующейся в селе Борзой Чеченской Республики, Новиков Никита не прибыл в воинскую часть для выполнения обязанностей военной службы и был объявлен в розыск", – сказано в документе, опубликованном в сообществе.

Сообщается, что контрактник уехал в отпуск и должен был вернуться 10 января, однако в назначенное время в расположение части не прибыл. На телефонные звонки не отвечает.

Ранее сообщалось, что на Урале нашли мёртвым солдата-срочника, пропавшего во время учений.