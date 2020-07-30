Алтайский краевой суд отклонил иск к Виктору Томенко по поводу "ковидного" указа

Алтайский краевой суд отказался отменять "ковидный" указ Виктора Томенко по иску бывшего кандидата в губернаторы региона Андрея Крылова, передает "Банкфакс".

Полноценное судебное заседание по делу оппозиционного политика против главы края состоялось в среду, 29 июля. Суд отклонил претензии Крылова, который в начале июня требовал признать указ об ограничительных мерах по коронавирусу недействительным, поскольку Томенко якобы не имел полномочий на его подписание, а сам документ нарушает права граждан.

По какой причине суд пришел к такому решению, не уточняется. Сам Крылов ситуацию пока не прокомментировал.

Напомним, что в ноябре Андрей Крылов покинул должность руководителя регионального отделения "Партии Роста". За ним ушли и 40 членов организации. В сентябре 2018 года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края.