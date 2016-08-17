Алтайский край будет развивать речной туризм

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Власти Алтайского края намерены развивать в регионе речной туризм, соответствующее заявление сделал губернатор Александр Карлин по итогам прошедшего в Волгограде заседания президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина.

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Прочее На развитие водных транспортных путей в Алтайском крае выделят 32 млн руб. По словам главы региона, в настоящее время идея развития данного направления массового отдыха возвращается. "Мы рассчитываем, что этот вид туристических услуг будет востребован. Сегодня можно организовать на водных судах путешествия в более комфортных условиях для туристов. Мы готовы параллельно водным маршрутам создавать туристическую инфраструктуру на суше, делать эти путешествия наполненными, содержательными для туристов", – подчеркнул губернатор.

Господин Карлин пояснил, что в настоящее время в регионе имеются прецеденты отправки пробных рейсов на крупных речных лайнерах.

"Я бы назвал немало мест. Например, маршрут Барнаул – Бийск очень актуален. А по его пути немало прекрасных мест — это и Усть-Пристань, и Быстрый Исток, и другие места, которые занимают на карте нашего региона достойное место. Много мест, где есть немало прекрасных объектов историко-культурного наследия. Для начала маршрут вверх по течению — Бийск, вниз по течению – Барнаул – Камень. Это весьма перспективно", – сказал глава региона.

В целом же, говоря о необходимости развития водного транспорта в крае, губернатор акцентировал внимание на том, что в этой работе "есть глубочайший экономический смысл", а также социально значимые аспекты.