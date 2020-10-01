Алтайский край даст российской армии 2500 призывников

2500 новобранцев из Алтайского края отправятся служить в российскую армию в осенний призыв в октябре-декабре 2020 года, пишет Telegram-канал "Неляпунов".

"Из Алтайского края в вооруженные силы страны по плану отправятся 2500 молодых парней, а из Республики Алтай – 1050", – говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. До конца года в армию планируется отправить 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. При этом мероприятия по отбору и отправке новобранцев в армию будут проходить с соблюдением санитарных требований.

Добавим, что в прошлый осенний призыв на срочную службу отправили 132 тысячи человек, а весной 2020 года – 135 тысяч.