Алтайский край и Татарстан усиливают сотрудничество

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Документ рассчитан на 2016-2019 годы. Как отмечают в пресс-службе краевой администрации, процедура подписания состоялась накануне в рамках XX Петербургского международного экономического форума.

Регионы продолжат работу по развитию сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, культуры и туризма.

Краевые власти подчеркивают, что сегодня Республика Татарстан является стратегическим партнером Алтайского края и входит в первую десятку субъектов страны, которые являются основными потребителями алтайской муки.

Кроме того, между регионами имеются прочные связи в гуманитарной сфере.

