Алтайский край и Татарстан усиливают сотрудничество
Главы двух регионов подписали новый план мероприятий по реализации соглашения между субъектами
Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали план мероприятий по реализации соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Документ рассчитан на 2016-2019 годы. Как отмечают в пресс-службе краевой администрации, процедура подписания состоялась накануне в рамках XX Петербургского международного экономического форума.
Регионы продолжат работу по развитию сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, культуры и туризма.
Краевые власти подчеркивают, что сегодня Республика Татарстан является стратегическим партнером Алтайского края и входит в первую десятку субъектов страны, которые являются основными потребителями алтайской муки.
Кроме того, между регионами имеются прочные связи в гуманитарной сфере.