Алтайский край лишают права сдавать водоемы под платную рыбалку

С 2021 года в Алтайском крае будет запрещена сдача в аренду рыбопромысловых участков для любительского и спортивного рыболовства. Всему виной федеральный закон. Депутаты краевого парламента при поддержке коллег из других регионов Сибири, которым тоже придется свернуть всю аренду, пытаются убедить Москву, что так делать не надо. В АКЗС разработали поправки в закон, которые рассмотрят на сессии 27 февраля. В чем тут суть, разбирался корреспондент портала amic.ru.

Что именно запретят?

Запретят сдавать в аренду рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне. В Алтайском крае таких участков 20. Но все они либо не сданы, либо в процессе. И только три были в долгосрочном пользовании у бизнесменов: Бешенцевское водохранилище, Чесноковское водохранилище, Сорочьелоговское водохранилище. И то в 2019 году арендаторы первых двух договоры не продлили. Сейчас пользователь есть только у Сорочьелоговского.

По федеральному закону все подобные договоры могут действовать только до 31 декабря 2020 года. Исключение составляют участки на Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн в список территорий-"льготниц" не входит. А значит, со следующего года арендовать эти участки уже нельзя. Собственно поэтому два арендатора не стали продлевать договоры, просто знали, что федеральный закон все равно это запретит.

Это касается не только Алтайского края, но и многих других регионов Сибири и Урала: Красноярского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей.

А что плохого в отмене аренды?

В водоемах Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна обитают ценные породы рыб: стерлядь, судак, таймень, нельма, муксун, омуль, сиг, кумжа. В Алтайском крае водится щука, сазан, толстолобик, белый амур и ценный судак. По мнению заместителя председателя парламента Алтайского края Сергея Серова, запрет аренды (и уход пользователей) имеет только негативные последствия.

"Арендаторы заинтересованы в разведении ценных пород рыб. Они предоставляют площадки для отдыха, убирают мусор, чистят дороги. Работают там более 10 лет, вкладывают долгосрочные инвестиции. Эти участки пользуются спросом. С их уходом все будет брошено на произвол судьбы, придут браконьеры с сетями и электроудочками", – прокомментировал Сергей Серов.

Пользователи вкладывают в эти участки деньги. Но не все получает краевой бюджет. Единовременная плата за договор уходит в федеральный. Но все равно средства не малые. Например, арендатор Сорочьелоговского водохранилища ежегодно перечисляет в краевой бюджет около 700 тысяч рублей, в прошлом году вложил 2,5 млн инвестиций в мелиорацию участка. Плюс некоторые налоги и рабочие места.

Алтайский край сможет отстоять право на сдачу этих участков?

За это право регион борется не в одиночку. Открыто поддержали депутатов коллеги из нескольких регионов Сибири. Совместно они направят свое предложение в Госдуму. Примут эти поправки или нет – никто не берется сказать.

Если нет, то с 2021 года в регионе не будет платных участков для любительской рыбалки.