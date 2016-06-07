Алтайский край может пройти вторую волну паводка без ущерба – губернатор

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Алтайский край может пройти вторую волну паводка, не понеся серьезного ущерба. Об этом 7 июня во время традиционного "Медиалога" с журналистами сообщил губернатор региона Александр Карлин. По его словам, самое главное, чтобы в ближайшие дни не случилось никаких природных катаклизмов.

"У специалистов есть ощущение, что мы можем пройти пик второй волны паводка без особого ущерба для края, если не будет аномальных осадков в ближайшие три дня", - отметил губернатор. Александр Карлин сообщил, что в одном из населенных пунктов Первомайского района произошло подтопление семи приусадебных участков. Однако никаких дополнительных угроз для жителей села нет.

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Прочее Вторая волна паводка обрушится на Барнаул в ближайшие два дня

На месте сейчас находятся руководители села и района, работают специалисты МЧС. Пострадавших нет. Ущерб нанесен только посадкам.

В остальных территориях Алтайского края уровень воды в реках еще не достиг критического. Тем не менее, все силы и средства региона находятся в повышенной готовности.

Что касается микрорайона Затон в Барнауле, то спасатели и администрация оказывает всю возможную помощь, в том числе помогают и поднимать продукты из погребов.

"Делаем, все что от нас зависит, если вода придет, чтобы ущерб был минимальным", - подчеркнул губернатор.

Напомним, согласно прогнозу МЧС и синоптиков, вторая волна паводка дойдет до Барнаула к концу первой декады июня.