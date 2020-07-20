Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом

Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19, и он пока не пройден. Об этом во время онлайн-брифинга 20 июля заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

"Мы забрались на максимальные показатели", – подчеркнул министр.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 191 зараженного коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в Алтайском крае COVID-19 выявили уже у 7573 человек. Выздоровели 4799 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 95 человек, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались 157 пациентов, которым ранее диагностировали инфекцию. COVID-19 стал причиной смерти в 65 случаях.