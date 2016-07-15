Алтайский край оказался в лидерах по росту турпотока в России

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Алтайский край оказался в лидерах среди российских регионов по росту туристического потока, заявил глава Ростуризма Олег Сафронов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами федерального правительства.

По словам господина Сафронова, сегодня российские субъекты активно предлагают туристам различные варианты отдыха. Он отметил, что фаворитом по посещаемости является Крым, где отдохнуло уже более 1,5 миллиона человек. Рост турпотока здесь превысил 20% .

"Очень популярен Краснодарский край, рост 7 %, более 4,6 миллиона человек там отдыхает. Очень большой популярностью и спросом пользуются различные альтернативные виды отдыха, в частности район Кавказских Минеральных Вод предлагает широкий набор санаторно-курортного лечения, рост мы видим за полугодие на 5 с лишним процентов. В Алтайском крае, который предлагает и оздоровительный, и экскурсионный, экологический виды туризма, рост более 10%, уже более 700 тысяч человек туда приехали", - цитирует чиновника пресс-служба Кремля.

В целом, говоря о тенденции, Олег Сафронов подчеркнул, что предварительные итоги первых летних месяцев туристского сезона 2016 года показали положительную динамику внутрироссийских турпродуктов и высокий уровень загрузки российских курортов.