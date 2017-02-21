Алтайский край опустился в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

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РИА Новости опубликовало рейтинг регионов РФ по качеству жизни согласно статистическим данным за 2016 год. Алтайский край занял в нем 64-ю позицию.

Отметим, что наш регион набрал 37,86 балла. Годом ранее он находился на 61-й строчке. Соседний регион – Республика Алтай – опустился с 80-й на 82-ю строчку, набрав 25,23 балла.

Агентство уточняет, что список составлен на основе комплексного учета 72 показателей, которые фиксируют фактическое состояние разных аспектов условий жизни в различных социальных сферах – от уровня экономического развития и объемов доходов до обеспеченности разнообразными услугами и климата. За основу взяты данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и сайтов региональных властей, а также прочих открытых источников.

В тройке лидеров, как и в прошлый раз, оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они заняли первое (76,54 балла), второе (76,49) и третье (68,55) места соответственно.

Замыкают список Республика Ингушетия (20,61) и Республика Тыва (12,53). Их позиции – 84-я и 85-я – также остались неизменными за год.